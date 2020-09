Manuela Arcuri rompe il silenzio su Garko | “Ci siamo lasciati perchè…”

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) Gabrielè finito di recente al centro dell’attenzione per via del suo coming out nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Una dichiarazione di fronte a colei che per anni è stata considerata la sua ex fidanzata, ovvero Adua Del Vesco. Prima di lei, però, l’attore ha fatto sognare il pubblico a casa … L'articoloilsu: “Ciperchè…” proviene da www.meteoweek.com.