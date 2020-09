Maltempo | via al rientro dei passeggeri bloccati a Capri Mare di nuovo agitato | partono solo in 500

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 settembre 2020) Partenza bis della Caremar oggi da, per riportare in terraferma le persone rimaste da ieri bloccate sull’isola a causa delle pessime condizioni meteo. La prima partenza, come previsto, è stata quella del traghetto Fauno effettuata alle 9.40 per riportare a Napoli circa 500 persone, ossia il massimo della capacità del mezzo in condizioni di sicurezza. Per imbarcare anche le circa 200 persone rimaste a terra, Caremar ha fatto arrivare da NAPOLI il traghetto veloce Isola di Procida che, partito vuoto dal capoluogo, imbarcherà le persone ancora in attesa e resterà in porto afino al pieno riempimento in quanto, visto il persistere delle condizioni dimosso, per oggi non sono previsti ulteriori arrivi o partenze. Le operazioni sull’isola si stanno svolgendo sotto il controllo degli ...