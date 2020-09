Maltempo, verso la chiusura delle scuole a Salerno (Di domenica 27 settembre 2020) Mentre in Provincia, vedi Nocera, le scuole lunedì resteranno chiuse a Salerno si sta decidendo in questi minuti ma l’intenzione del sindaco e di non riaprle lunedì e martedì. Si attende la comunicazione ufficiale Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 settembre 2020) Mentre in Provincia, vedi Nocera, lelunedì resteranno chiuse asi sta decidendo in questi minuti ma l’intenzione del sindaco e di non riaprle lunedì e martedì. Si attende la comunicazione ufficiale Consiglia

Daniele_V94 : Da nord che alimenta il vortice che in serata si sposterà verso nord est andando ad approfondirsi sull’alto Adriati… - Marco_chp1 : RT @iconameteo: ??Il #maltempo sta diventando più intenso sulle regioni centrali, e si sta espandendo anche verso il Sud Le previsioni: htt… - tittigatto : RT @iconameteo: ??Il #maltempo sta diventando più intenso sulle regioni centrali, e si sta espandendo anche verso il Sud Le previsioni: htt… - iconameteo : ??Il #maltempo sta diventando più intenso sulle regioni centrali, e si sta espandendo anche verso il Sud Le previsi… - roma_paoletta : Buongiorno! Sono in ?? e in viaggio verso Sud. Maltempo permettendo... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo verso CRONACA METEO ITALIA. ANCORA MALTEMPO, forti TEMPORALI su Sardegna e Tirreniche 3bmeteo Meteo – Nubifragi e temporali in atto sull’Italia: Ecco dove colpiranno

Non trova pace l’Italia sul fronte meteorologico. Dopo una mattinata già contrassegnata da numerosi rovesci e temporali, anche in queste ore il maltempo non accenna ad attenuarsi. Anzi, sono in atto u ...

METEO ROMA – Residuo MALTEMPO sulla Capitale, poi nuova spinta dell’ANTICICLONE, ecco le previsioni

Instabilità al centro-sud e su parte del nordest, più asciutto sul resto del settentrione Nella giornata odierna si assiste nuovamente a condizioni meteo a tratti fortemente ?

Non trova pace l’Italia sul fronte meteorologico. Dopo una mattinata già contrassegnata da numerosi rovesci e temporali, anche in queste ore il maltempo non accenna ad attenuarsi. Anzi, sono in atto u ...Instabilità al centro-sud e su parte del nordest, più asciutto sul resto del settentrione Nella giornata odierna si assiste nuovamente a condizioni meteo a tratti fortemente ?