Maltempo, torna la paura a Sarno: evacuato il centro storico

A causa del Maltempo si stanno registrando grossi disagi in tutta la provincia di Salerno ma le situazioni più serie ci sono a Sarno. Fango e detriti scivolano a valle dalle aree del Saretto e del Saro, tutte le zone devastate dagli incendi di queste settimane. Vicolo San Sebastiano e Corso Umberto I sono invasi

Per domani prevista un'attenuazione dei fenomeni e le temperature torneranno a salire nei valori massimi. (ANSA). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale ...

Paura maltempo a Sarno: frana e colata di fango dalla montagna, pompieri sul posto IL VIDEO

Tantissima pioggia e gli incendi delle scorse settimane. A Sarno torna forte la paura. Frane negli ultimi minuti si stanno avvistando nel centro, nella zona ...

