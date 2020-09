Maltempo | spettacolare tromba marina a Venezia | in arrivo l’Uragano Mediterraneo Zora FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) Mentresi prepara ad un evento di acqua alta per l’azione dell’Uragano, oggi è stata avvistata unaal Lido di. Bellissime e suggestive le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. In mattinata, un’intensa grandinata aveva colpito Sottodi Chioggia. Per le prossime ore, si prospetta un ciclone molto profondo proprio su, dove tra stasera e domani mattina soffieranno venti ad oltre 130km/h, provocando intense mareggiate, un importante episodio di acqua alta, e piogge torrenziali. Allerta Meteo, l’Uragano” investe l’Italia: allarme per ...