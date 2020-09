Maltempo, Roma è sott’acqua: alluvione a Nettuno, strade sommerse, allagamenti anche ai Castelli [FOTO e VIDEO] (Di domenica 27 settembre 2020) Sono già ingenti le quantità di pioggia che si sono accumulate in questo pomeriggio al Centro Italia a causa dell’azione dell’Uragano Mediterraneo “Zora”. Forti piogge, in particolare, hanno colpito il Lazio, soprattutto tra le province di Roma e Latina. La zona più colpita è quella di Nettuno, dove è già alluvione. Sono stati segnalati allagamenti diffusi: il parziale pluviometrico della stazione meteo segna un valore di 83,5 mm. Le strade sono letteralmente sommerse dall’acqua, così come le auto, come dimostrano il VIDEO in fondo all’articolo e le immagini della gallery scorrevole in alto. A Roma, si registrano appena +13°C in pieno giorno, come se fossimo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Sono già ingenti le quantità di pioggia che si sono accumulate in questo pomeriggio al Centro Italia a causa dell’azione dell’Uragano Mediterraneo “Zora”. Forti piogge, in particolare, hanno colpito il Lazio, soprattutto tra le province die Latina. La zona più colpita è quella di, dove è già. Sono stati segnalatidiffusi: il parziale pluviometrico della stazione meteo segna un valore di 83,5 mm. Lesono letteralmentedall’acqua, così come le auto, come dimostrano ilin fondo all’articolo e le immagini della gallery scorrevole in alto. A, si registrano appena +13°C in pieno giorno, come se fossimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Roma Maltempo a Roma, Ostia allagata: la pista ciclabile appena inaugurata è già un lago Il Messaggero Maltempo: Crimi, ‘eroismo Visalli rimarrà nella memoria di tutti’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Aurelio Visalli, sottufficiale della Guardia Costiera, ha perso la vita per salvare due ragazzi in mare. Ai suoi bambini, a sua moglie, ai familiari, amici e colleghi espr ...

Maltempo: Zingaretti, ‘Visalli esempio coraggio per tutti’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Aurelio Visalli ha sacrificato la vita per salvare un ragazzo che rischiava di annegare. Con immenso dolore alla sua famiglia e al corpo della Guardia Costiera va la nostr ...

