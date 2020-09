Maltempo in Campania, nuova proroga dell’allerta meteo (Di domenica 27 settembre 2020) E’ in vigore sull’intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l’allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Arancione. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata. Da domani mattina alle 6 di martedì 29 settembre si passa ad … L'articolo Maltempo in Campania, nuova proroga dell’allerta meteo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 settembre 2020) E’ in vigore sull’intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l’allertaper piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Arancione. Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata. Da domani mattina alle 6 di martedì 29 settembre si passa ad … L'articoloindell’allertaTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania: allerta meteo Arancione in atto, dalle 6 di domani mattina si passa al Giallo fi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania: allerta meteo Arancione in atto, dalle 6 di domani mattina si passa al Giallo fi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Protezione civile Campania: allerta meteo Arancione in atto, dalle 6 di domani mattina si passa al Giallo fi… - napolimagazine : MALTEMPO - Protezione civile Campania: allerta meteo Arancione in atto, dalle 6 di domani mattina si passa al Giall… -