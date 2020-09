Maltempo in Campania, la Protezione civile proroga l’allerta gialla fino a martedì (Di domenica 27 settembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore fino alle ore 6 di martedì mattina, abbassandone però il livello di criticità. Dalle ore 6 di domani, lunedì 28 settembre, l’allerta meteo passerà infatti dall’attuale criticità arancione a criticità gialla. La Protezione civile della Campania prevede precipitazioni particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi e che diminuiranno progressivamente a partire dalla serata.Da domani le precipitazioni attualmente diffuse diverranno sparse, mantenendo però anche carattere di rovescio o temporale. Tali fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani. I venti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Ladella Regionehato l’allerta meteo attualmente in vigorealle ore 6 di martedì mattina, abbassandone però il livello di criticità. Dalle ore 6 di domani, lunedì 28 settembre, l’allerta meteo passerà infatti dall’attuale criticità arancione a criticità. Ladellaprevede precipitazioni particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi e che diminuiranno progressivamente a partire dalla serata.Da domani le precipitazioni attualmente diffuse diverranno sparse, mantenendo però anche carattere di rovescio o temporale. Tali fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani. I venti ...

