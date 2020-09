Maltempo in Campania, evacuazioni anche a Castel San Giorgio (Di domenica 27 settembre 2020) Salgono a tre i comuni campani dove gruppi di persone sono stati evacuati a causa del Maltempo. Dopo Sarno (Salerno) e Monteforte Irpino (Avellino) anche a Castel San Giorgio, nel Salerntano, e’ stato disposto a scopo precauzionale l’allontanamento dalle proprie abitazioni di alcuni cittadini. La sindaca Paola Lanzara, in seguito agli allagamenti verificatisi in giornata sul territorio comunale, ha firmato un’ordinanza che dispone l’evacuazione dei cittadini residenti al Corso Claudio (dal civico 10 al civico 50) e dei residenti al 1 vicolo Corso Claudio. Il Comune ha provveduto ad allestire il punto di raccolta e di soccorso per la popolazione evacuata all’interno della scuola Amendola. Nel pomeriggio la sindaca aveva invitato la cittadinanza “a restare in casa occupando i ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Salgono a tre i comuni campani dove gruppi di persone sono stati evacuati a causa del. Dopo Sarno (Salerno) e Monteforte Irpino (Avellino)San, nel Salerntano, e’ stato disposto a scopo precauzionale l’allontanamento dalle proprie abitazioni di alcuni cittadini. La sindaca Paola Lanzara, in seguito agli allagamenti verificatisi in giornata sul territorio comunale, ha firmato un’ordinanza che dispone l’evacuazione dei cittadini residenti al Corso Claudio (dal civico 10 al civico 50) e dei residenti al 1 vicolo Corso Claudio. Il Comune ha provveduto ad allestire il punto di raccolta e di soccorso per la popolazione evacuata all’interno della scuola Amendola. Nel pomeriggio la sindaca aveva invitato la cittadinanza “a restare in casa occupando i ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - rubinaxxio : @PosteNews @WindTreOfficial @DPCgov @ANSACampania solita vergognosa inefficienza. frane in corso. emergenza da pro… - antianna64 : RT @ildesk: Allagamenti e sgomberi su tutto il territorio regionale. Scuole: domani aperte a #Napoli, #Avellino e #Benevento. Chiuse a #Sal… - info_cilento : Maltempo in #Campania, paura a #Sarno: centro invaso da fango e detriti, famiglie evacuate -