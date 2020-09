Maltempo | Crimi | ' eroismo Visalli rimarrà nella memoria di tutti'

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Aurelio, sottufficiale della Guardia Costiera, ha perso la vita per salvare due ragazzi in mare. Ai suoi bambini, a sua moglie, ai familiari, amici e colleghi esprimo profondo cordoglio. Il suo atto di; per sempredinoi". Lo scrive su Twitter Vito, capo politico del Movimento 5 stelle.