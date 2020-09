Maltempo: Costa, 'grande dolore per morte Visalli, vicinanza a famiglia' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Apprendo con grande dolore della morte del secondo capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli, deceduto eroicamente durante un intervento di salvataggio in mare nel golfo di Milazzo. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. E ringrazio ancora una volta tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera che ogni giorno, con abnegazione e generosità, sono impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini". Ad affermarlo in una nota è il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Apprendo condelladel secondo capo della Guardia Costiera Aurelio, deceduto eroicamente durante un intervento di salvataggio in mare nel golfo di Milazzo. Esprimo profondo cordoglio ealla. E ringrazio ancora una volta tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera che ogni giorno, con abnegazione e generosità, sono impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini". Ad affermarlo in una nota è il ministro dell'Ambiente Sergio

E' in vigore sull'intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Arancione. Le precipitazi ...

E' in vigore sull'intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore Arancione. Le precipitazi ...