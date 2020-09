Maltempo Campania, piogge torrenziali con picchi di 95mm e raffiche di 130km/h: tornado a Casal di Principe, danni ingenti [VIDEO] (Di domenica 27 settembre 2020) Oltre ad aver colpito il Lazio provocando un’alluvione a Nettuno e diffusi allagamenti ai Castelli Romani, il Maltempo sta colpendo duramente anche la Campania, dove si registrano piogge torrenziali, forti venti e persino un tornado. Il tornado si è abbattuto su Casal di Principe, in provincia di Caserta, provocando danni ingenti, come dimostra il VIDEO in fondo all’articolo, registrato da Ernesto Biffaro. Tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle 17:40, segnaliamo: 95mm a Summonte, 85mm a Monteforte Irpino, 64mm a Pignataro Maggiore, 60mm a Pannarano, 58mm a Nocera Inferiore, 57mm a Serino, 54mm a Marano, 52mm ad Avellino, ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Oltre ad aver colpito il Lazio provocando un’alluvione a Nettuno e diffusi allagamenti ai Castelli Romani, ilsta colpendo duramente anche la, dove si registrano, forti venti e persino un. Ilsi è abbattuto sudi, in provincia di Caserta, provocando, come dimostra ilin fondo all’articolo, registrato da Ernesto Biffaro. Tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle 17:40, segnaliamo:a Summonte, 85mm a Monteforte Irpino, 64mm a Pignataro Maggiore, 60mm a Pannarano, 58mm a Nocera Inferiore, 57mm a Serino, 54mm a Marano, 52mm ad Avellino, ...

