Maltempo Campania, Irpinia in ginocchio: fiume di fango e detriti a Monteforte Irpino, paura ed evacuazioni a Sarno [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) Il forte Maltempo che sta colpendo la Campania sta provocando piogge torrenziali e forti venti, oltre al tornado che si è abbattuto su Casal di Principe, nel Casertano. Nella regione, si registrano picchi d 121mm a Summonte (Avellino), 104mm a Montevergine. Forti disagi e danni ad Avellino e provincia in seguito alle forti piogge. Desta preoccupazione la situazione a Monteforte Irpino, dove un fiume di fango e detriti ha colpito il centro dell'Avellinese trascinando anche alcune auto (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Strade allagate anche ad Avellino, a Celzi di Forino, ad Atripalda. Criticita', disagi alla viabilita' e allagamenti si registrano in tutta la provincia di Salerno. A Sarno, Vicolo ...

