Maltempo Campania: a Sarno evacuate 35 famiglie, torna il ricordo della terribile alluvione del 1998 che uccise 137 persone (Di domenica 27 settembre 2020) “Abbiamo fatto fronte all’emergenza evacuando le persone e le famiglie, disostruendo e pulendo, momentaneamente, da rocce e sassi le zone interessate dagli smottamenti. Abbiamo quasi concluso, dunque, le prime opere necessarie e indispensabili per assicurare l’incolumita’ delle persone e la viabilita'”. Lo dice all’AGI il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, dopo gli smottamenti e gli allagamenti avvenuti nel comune dell’agro nocerino sarnese, nel Salernitano. “Domani – aggiunge – faremo i sopralluoghi con il Genio civile, con la Regione Campania per avere un’idea precisa dei danni e di tutto cio’ che bisogna fare. Bisogna innanzitutto andare a ripulire tutto quello che, in questo momento, e’ pieno, tutte le vasche che si ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) “Abbiamo fatto fronte all’emergenza evacuando lee le, disostruendo e pulendo, momentaneamente, da rocce e sassi le zone interessate dagli smottamenti. Abbiamo quasi concluso, dunque, le prime opere necessarie e indispensabili per assicurare l’incolumita’ dellee la viabilita'”. Lo dice all’AGI il sindaco di, Giuseppe Canfora, dopo gli smottamenti e gli allagamenti avvenuti nel comune dell’agro nocerino sarnese, nel Salernitano. “Domani – aggiunge – faremo i sopralluoghi con il Genio civile, con la Regioneper avere un’idea precisa dei danni e di tutto cio’ che bisogna fare. Bisogna innanzitutto andare a ripulire tutto quello che, in questo momento, e’ pieno, tutte le vasche che si ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - RepubblicaTv : Maltempo in Campania, fiume di fango a Monteforte Irpino: Un fiume di fango ha invaso il centro di Monteforte Irpin… - RTAlive1 : Maltempo, Protezione Civile Regione Campania al lavoro - larampait : Maltempo, Protezione Civile Campania al lavoro: oltre 100 brandine inviate a Sarno e Monteforte Irpino per campi ac… -