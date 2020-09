M5S: Bonafede, 'entro metà novembre chiudere Stati generali e avere nuovo organo direttivo (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Al massimo in un mese e mezzo dobbiamo chiudere gli Stati generali e avere il nuovo organo direttivo". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Il Fatto Quotidiano', è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che domani, insieme agli altri ministri del Movimento si riuniranno con il capo politico reggente Vito Crimi. "Alla riflessione - sottolinea Bonafede - ora deve seguire l'azione. Innanzitutto quella di governo, perché il Paese ci vuole concentrati sul rilancio dell 'economia. Ma anche quella della nostra riorganizzazione interna, che deve durare il minor tempo possibile". "Noi - spiega il ministro - abbiamo sempre criticato le liturgie della vecchia politica: siamo nati per mettere fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Al massimo in un mese e mezzo dobbiamogliil". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Il Fatto Quotidiano', è il ministro della Giustizia, Alfonsoche domani, insieme agli altri ministri del Movimento si riuniranno con il capo politico reggente Vito Crimi. "Alla riflessione - sottolinea- ora deve seguire l'azione. Innanzitutto quella di governo, perché il Paese ci vuole concentrati sul rilancio dell 'economia. Ma anche quella della nostra riorganizzazione interna, che deve durare il minor tempo possibile". "Noi - spiega il ministro - abbiamo sempre criticato le liturgie della vecchia politica: siamo nati per mettere fine ...

