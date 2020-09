Lutto nel mondo dell’astrofisica: morto il cosmologo e matematico britannico John David Barrow (Di domenica 27 settembre 2020) E’ morto ieri sera nella sua casa di Cambridge all’età di 67 anni, a causa di un tumore, l’astrofisico, cosmologo e matematico britannico John David Barrow, studioso del concetto di infinito, della Teoria del tutto, del destino dell’Universo e della sua origine e dei particolari rapporti numerici che stanno alla base del cosmo e della vita umana. Professore di Scienze matematiche nel Dipartimento di matematica applicata e fisica teoretica dell’Università di Cambridge, Barrow è famoso a livello internazionale per il libro scritto con Frank J. Tipler “Il principio antropico” (Adelphi, 2002; edizione originale del 1986), dove ha illustrato una delle ipotesi più celebri sul problema ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) E’ieri sera nella sua casa di Cambridge all’età di 67 anni, a causa di un tumore, l’astrofisico,, studioso del concetto di infinito, della Teoria del tutto, del destino dell’Universo e della sua origine e dei particolari rapporti numerici che stanno alla base del cosmo e della vita umana. Professore di Scienze matematiche nel Dipartimento di matematica applicata e fisica teoretica dell’Università di Cambridge,è famoso a livello internazionale per il libro scritto con Frank J. Tipler “Il principio antropico” (Adelphi, 2002; edizione originale del 1986), dove ha illustrato una delle ipotesi più celebri sul problema ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel Guardia Costiera, ritrovato corpo del militare annegato per salvare due ragazzi Liguria Notizie Barcellona, rinviato comizio del Movimento 5 Stelle per lutto cittadino

Il comizio del Movimento 5 Stelle, previsto per oggi pomeriggio in Piazza Stazione a Barcellona Pozzo di Gotto, alla presenza del Ministro degli affari esteri Luigi di Maio è stato... Vai all'articolo ...

Valeria Parrella e il suo libro inno alla sorellanza: "Le priorità che esaltano noi donne"

Le parti più aderenti alla realtà, oltre al viaggio stesso, sono il lutto di un'amica e i nostri segni zodiacali ... I maschi o mi piacciono, nel senso che me ne innamoro, o non me ne frega niente, mi ...

