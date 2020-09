Los Angeles Galaxy: licenziato per insulti razzisti Omar Ontiveros (Di domenica 27 settembre 2020) Omar Ontiveros è stato licenziato dalla seconda squadra dei Los Angeles Galaxy dopo aver ricevuto una squalifica di sei giornate per aver rivolto insulti razzisti a un avversario nella gara contro il San Diego Loyal nella Usl, la seconda serie calcistica statunitense. Nessuno sconto, quindi, per il venticinquenne difensore da parte della sua società, che ha condannato fortemente il suo gesto. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)è statodalla seconda squadra dei Losdopo aver ricevuto una squalifica di sei giornate per aver rivoltoa un avversario nella gara contro il San Diego Loyal nella Usl, la seconda serie calcistica statunitense. Nessuno sconto, quindi, per il venticinquenne difensore da parte della sua società, che ha condannato fortemente il suo gesto.

sportface2016 : #LAGalaxy - Licenziato Ontiveros per insulti razzisti - GruwFrequency : RT @rprat75: Primo tempo gigantesco di LeBron che domina sotto canestro come tutti i Lakers, avanti di 10 punti all'intervallo. Super Carus… - donvitorap : ?? Una giacca blu scuro sempre stile Los Angeles FACIBA I GIUBBOTTI e due penne stilografiche mega una rossobianca u… - aniramiznat : RT @RollingStoneita: Negli Stati Uniti decine di migliaia di studenti non riescono a sostenere il costo della vita, e per ottenere il diplo… - ARTEita : RT @RollingStoneita: Negli Stati Uniti decine di migliaia di studenti non riescono a sostenere il costo della vita, e per ottenere il diplo… -

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles Playoff NBA, LeBron James domina gara-5 e Denver va ko: Lakers in finale Sky Sport Nba, i Lakers battono i Nuggets e volano in finale

Sono i Los Angeles Lakers di LeBron James la prima squadra a conquistare le Finals Nba 2020. I gialloviola tornano a contendersi l'anello a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione dopo aver ...

Denver ko in gara 5, Lakers alle Finals Nba dopo 10 anni

Decisivo il solito LeBron James con 38 punti, 16 rimbalzi e 10 assist ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Dopo un'attesa lunga dieci anni, i Los ...

Sono i Los Angeles Lakers di LeBron James la prima squadra a conquistare le Finals Nba 2020. I gialloviola tornano a contendersi l'anello a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione dopo aver ...Decisivo il solito LeBron James con 38 punti, 16 rimbalzi e 10 assist ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Dopo un'attesa lunga dieci anni, i Los ...