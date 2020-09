L’oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito le previsioni di Paolo Fox per la giornata di domenica 27 settembre: Ariete La vostra sensibilità tende a mettervi troppo sulla difensiva, cercate di ottenere le cose nella giusta prospettiva… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. Cercate di fare troppe cose alla volta, la calma e la fuga sono quello che vi serve. Toro Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi Gemelli Riuscirete a portare a termine un progetto finanziario legato ad un acquisto importante. Una sferzata di energia rafforza la vostra ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito lediFox per la giornata di domenica 27 settembre: Ariete La vostra sensibilità tende a mettervi troppo sulla difensiva, cercate di ottenere le cose nella giusta prospettiva… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. Cercate di fare troppe cose alla volta, la calma e la fuga sono quello che vi serve. Toro Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi Gemelli Riuscirete a portare a termine un progetto finanziario legato ad un acquisto importante. Una sferzata di energia rafforza la vostra ...

