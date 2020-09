Lo studio americano: 'Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno prima del 2021' (Di domenica 27 settembre 2020) Fino a 700 morti al giorno per in Italia prima del 2021, 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. È lo scenario ipotizzato da uno studio del sito web Worldometer e riportato dal ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Fino a 700alper indel, 15mila contagi ala novembre e oltre 40mila a dicembre. È lo scenario ipotizzato da unodel sito web Worldometer e riportato dal ...

lorypil66 : @giovannaconfal4 È uno studio americano, ma lo prendo per buono ?? Condivido che siano speciali e non per tutti ?? - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo studio americano: «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno fino a dicembre» - moccola_ : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo studio americano: «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno fino a dicembre» - AvarelloA : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo studio americano: «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno fino a dicembre» - paperottolo : RT @ilmessaggeroit: Covid, lo studio americano: «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno fino a dicembre» -

Ultime Notizie dalla rete : studio americano Covid, «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno prima del 2021»: lo studio americano Il Messaggero Covid, lo studio americano: «Senza mascherine in Italia 700 morti al giorno fino a dicembre»

Fino a 700 morti al giorno per coronavirus in Italia prima del 2021, 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. È lo scenario ipotizzato da uno studio del sito ...

Embolia polmonare acuta: cure a casa possibili

Molti pazienti con embolia polmonare acuta (EP) possono essere trattati in sicurezza a domicilio quando sono ritenuti a basso rischio con l’aiuto dei criteri HESTIA o del punteggio PESI semplificato ( ...

Fino a 700 morti al giorno per coronavirus in Italia prima del 2021, 15mila contagi al giorno a novembre e oltre 40mila a dicembre. È lo scenario ipotizzato da uno studio del sito ...Molti pazienti con embolia polmonare acuta (EP) possono essere trattati in sicurezza a domicilio quando sono ritenuti a basso rischio con l’aiuto dei criteri HESTIA o del punteggio PESI semplificato ( ...