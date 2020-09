LIVE VOLLEY – Modena-Monza 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 27 settembre 2020) Leo Shoes Modena e Vero VOLLEY Monza si sfidano nel match valido per la prima giornata di Superlega 2020/2021 di VOLLEY. Modena, reduce dall’eliminazione in semifinale di Supercoppa per mano di Perugia, vorrà iniziare il campionato nel migliore dei modi. Dall’altra parte però ci sarà una Monza che negli ottavi di Coppa Italia ha dimostrato di essere già in un buon stato di forma. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Superlega ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Leo Shoese Verosi sfidano nel match valido per la prima giornata didi, reduce dall’eliminazione in semifinale di Supercoppa per mano di Perugia, vorrà iniziare il campionato nel migliore dei modi. Dall’altra parte però ci sarà unache negli ottavi di Coppa Italia ha dimostrato di essere già in un buon stato di forma. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI...

zazoomblog : LIVE VOLLEY – Modena-Monza 1-0 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Modena-Monza #Superlega - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | WARM UP Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Milano vs Cisterna. #Superlega #Milano… - MukuoWay : RT @PowervolleyMI: ?? | WARM UP Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Milano vs Cisterna. #Superlega #Milano… - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: segui il LIVE di #Modena-#Monza - sportface2016 : #volley #Superlega 2020/2021: segui il LIVE di #Padova-#Trento -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY - Modena-Monza 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 22-25), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it LIVE - La Gas Sales inizia il campionato da Ravenna con Bernardi in panchina

Inizia il campionato per la Gas Sales Bluenergy, che affronta Ravenna presentando per la prima volta alla guida della squadra Lorenzo Bernardi. I biancorossi dopo aver salutato Andrea Gardini, sulla p ...

MEMORIAL “ANTONIO PISCIELLA”: IL 3 E IL 4 OTTOBRE AL PALA SANTA MARIA DI PINETO

PINETO – In vista della Serie A3 Credem Banca come ogni anno torniamo a vivere una bella giornata di sport con il memorial dedicato ad Antonio Pisciella, storico dirigente pinetese il 3 e 4 ottobre al ...

Inizia il campionato per la Gas Sales Bluenergy, che affronta Ravenna presentando per la prima volta alla guida della squadra Lorenzo Bernardi. I biancorossi dopo aver salutato Andrea Gardini, sulla p ...PINETO – In vista della Serie A3 Credem Banca come ogni anno torniamo a vivere una bella giornata di sport con il memorial dedicato ad Antonio Pisciella, storico dirigente pinetese il 3 e 4 ottobre al ...