LIVE – Virtus Francavilla-Bari 1-3, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Virtus Francavilla-Bari, match della prima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo alle 17:30 di domenica 27 settembre. Derby pugliese tra gli uomini di Trocini, reduci da un buon nono posto al termine della scorsa stagione, e gli uomini di Auteri, reduci dall’amara finale playoff di due mesi fa contro la Reggiana. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI Virtus Francavilla: Crispino; Celli, Del Vino, Caporale; Giannotti, Franco, Castorani, Zenuni, Nunzella; Ekuban, Perez Bari: Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare, ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della prima giornata delC di. Le due squadre scenderanno in campo alle 17:30 di domenica 27 settembre. Derby pugliese tra gli uomini di Trocini, reduci da un buon nono posto al termine della scorsa stagione, e gli uomini di Auteri, reduci dall’amara finale playoff di due mesi fa contro la Reggiana. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI: Crispino; Celli, Del Vino, Caporale; Giannotti, Franco, Castorani, Zenuni, Nunzella; Ekuban, Perez: Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare, ...

