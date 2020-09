LIVE – Virtus Bologna-Cantù 83-59, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 27 settembre 2020) Prima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021, Segafredo Virtus Bologna e Acqua S.Bernardo Cantù scendono in campo. Le V nere hanno archiviato la Supercoppa con la finale persa per mano dell’Olimpia Milano, le prime prestazioni stagionali sono state un buono segnale per la Virtus che vuole riprendere da dove aveva interrotto la scorsa annata, non solo in campionato. Palla a due alle ore 19.00 di domenica 27 settembre, su Sportface DIRETTA scritta. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-CANTÙ 65-44 38′ Abass da tre! 83-59. 36′ Alibegovic firma il canestro del 78-55. Non c’è storia in questo finale. 34′ Schiacciata di ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Prima giornata del campionato diA1, Segafredoe Acqua S.Bernardo Cantù scendono in campo. Le V nere hanno archiviato la Supercoppa con la finale persa per mano dell’Olimpia Milano, le prime prestazioni stagionali sono state un buono segnale per lache vuole riprendere da dove aveva interrotto la scorsa annata, non solo in campionato. Palla a due alle ore 19.00 di domenica 27 settembre, su Sportfacescritta. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA-CANTÙ 65-44 38′ Abass da tre! 83-59. 36′ Alibegovic firma il canestro del 78-55. Non c’è storia in questo finale. 34′ Schiacciata di ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Cantù 45-30 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Cantù #45-30 #Serie - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Cantù, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Virtus Francavilla-Bari 1-3 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Virtus #Francavilla-Bari #Serie - bolognabasket : Il prepartita live di #Virtus - Cantù - zazoomblog : LIVE – Virtus Francavilla-Bari 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Virtus #Francavilla-Bari #Serie -