LIVE – Venezia-Brindisi 75-68, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 27 settembre 2020) Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi si affrontano nel posticipo della prima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I lagunari partono con i favori di prestito contro i pugliesi, sempre guidati da Vitucci ma fortemente rinnovati nell’organico. Palla a due alle ore 20.45 di domenica 27 settembre, su Sportface DIRETTA scritta. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Brindisi 75-68 TERMINA LA SFIDA. SUCCESSO INTERNO DI Venezia NEL POSTICIPO DELLA PRIMA GIORNATA DI Serie A1 (75-68) 40′ De Nicolao potrebbe aver segnato il canestro risolutivo (73-65) 39′ Bell insacca da lontano, ancora viva ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Umana Reyere Happy Casasi affrontano nel posticipo della prima giornata del campionato diA1. I lagunari partono con i favori di prestito contro i pugliesi, sempre guidati da Vitucci ma fortemente rinnovati nell’organico. Palla a due alle ore 20.45 di domenica 27 settembre, su Sportfacescritta. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA75-68 TERMINA LA SFIDA. SUCCESSO INTERNO DINEL POSTICIPO DELLA PRIMA GIORNATA DIA1 (75-68) 40′ De Nicolao potrebbe aver segnato il canestro risolutivo (73-65) 39′ Bell insacca da lontano, ancora viva ...

zazoomblog : LIVE – Venezia-Brindisi 19-15 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Brindisi #19-15 #Serie - zazoomblog : LIVE – Venezia-Brindisi 15-14 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Brindisi #15-14 #Serie - lelenovecento : RT @comunevenezia: #Celebrazioni #SanMichele Alla chiesa di #SanMichele a #Marghera presentata una nuova pala d'altare raffigurante l'Arca… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Celebrazioni #SanMichele Alla chiesa di #SanMichele a #Marghera presentata una nuova pala d'altare raffigurante l'Arca… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieB: #Reggina, #Menez subito in gol. Pareggia il #Brescia, vincono #Empoli e #Venezia -