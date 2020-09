LIVE – Reggio Emilia-Olimpia Milano 71-87, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 27 settembre 2020) Unahotels Reggio Emilia e AX Armani Exchange Milano si affrontano nel primo turno del campionato 2020/2021 di Serie A1 2020/2021. I reggiani reduci da una buona Supercoppa hanno dato prova di essere una compagine che in questa stagione potrà insediare diverse squadre e magari puntare ad un posto nella post season. L’Olimpia come prevedibile ha iniziato alzando il primo trofeo stagionale e partirà favorita per la vittoria dello scudetto. Domenica 27 settembre alle ore 17.10 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Olimpia ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Unahotelse AX Armani Exchangesi affrontano nel primo turno del campionatodiA1. I reggiani reduci da una buona Supercoppa hanno dato prova di essere una compagine che in questa stagione potrà insediare diverse squadre e magari puntare ad un posto nella post season. L’come prevedibile ha iniziato alzando il primo trofeo stagionale e partirà favorita per la vittoria dello scudetto. Domenica 27 settembre alle ore 17.10 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA...

zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Olimpia Milano 45-46 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Olimpia… - OlimpiaMiNews : Dal nostro live dopo il primo tempo: Primo tempo non convincente per i biancorossi, “salvati” da 3 triple di Datome… - zazoomblog : LIVE – Reggio Emilia-Olimpia Milano 27-28 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Reggio #Emilia-Olimpia… - friggio1983 : @Giallo585 I Dream Teather non mi dicono nulla ma li ho visti perché erano nel festival con Smashing Punpkins e Too… - OA_Sport : LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -