LIVE – Reggiana-Pisa 1-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Ladi, match valido per la prima giornata di. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia i padroni di casa esordiscono contro i toscani in quello che è il gran giorno del ritorno nel campionato cadetto per la squadra emiliana. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo posticipo da non perdere? Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di domenica 27 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.(3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Zampano, Muratore, Redrezza, Kirwan; Voltan; Zamparo, Mazzocchi(4-3-1-2): Perilli; Siega,no, Caracciolo, Soddimo; Marin, ...