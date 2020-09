L’Italia scossa dalla morte del militare della Guardia Costiera annegato a Milazzo dopo aver soccorso in mare un 15enne (Di domenica 27 settembre 2020) Intorno alle 8 di questa mattina è stato ritrovato sulla spiaggia del Tono, nel messinese, il corpo del sottufficiale della capitaneria di Porto di Milazzo e secondo capo della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, che ieri mattina aveva salvato un bagnante di 15 anni tuffatosi nel mare in tempesta nella spiaggia di Ponente. A ritrovare il cadavere del soccorritore è stato l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove Visalli si era tuffato per effettuare il salvataggio di due ragazzi in difficoltà, ad una cinquantina di metri dalla costa nota come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Intorno alle 8 di questa mattina è stato ritrovato sulla spiaggia del Tono, nel messinese, il corpo del sottufficialecapitaneria di Porto die secondo capo, Aurelio Visalli, che ieri mattina aveva salvato un bagnante di 15 anni tuffatosi nelin tempesta nella spiaggia di Ponente. A ritrovare il cade del soccorritore è stato l’equipaggiomotovedettaCapitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove Visalli si era tuffato per effettuare il salvataggio di due ragazzi in difficoltà, ad una cinquantina di metricosta nota come ...

dgebhardi : @CottarelliCPI Il fatto è che Garibaldi aveva torto di unificare l’italia. Mondi diversi, divisi da confini geograf… - BigazziMarco : Che l'Italia stia tornando un paese fascista, ormai è chiaro da tempo. Certo è che sti cani da guardia ti abbaiano… - GiuseppeLepera5 : Negli altri paese l'evacuazione è prevista per un allarme bomba o dopo una scossa di terremoto. In Italia invece pe… - hsltzmlpnh4 : Mentre che Haz si gode l'Italia e lavora in un paese vicino al mio c'è stata una scossa. - PiemonConfagri : RT @Confagricoltura: ???#rassegnastampa @repubblica Rapporto Coop 2020: l'agroalimentare riparte, ma serve una scossa. Un’analisi, che trova… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia scossa Meteo cronaca: GRANDINE A MILANO MARITTIMA. VIDEO 3bmeteo