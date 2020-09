Liga, il Barça stende il Villarreal con un poker: doppietta di Ansu Fati (Di domenica 27 settembre 2020) Un Barcellona senza freni quello visto questa sera contro il Villarreal alla prima uscita stagionale in Liga sotto la guida di Koeman. I blaugrana chiudono con un favoloso poker grazie alla doppietta di Ansu Fati e al rigore di Messi prima dell’autorete di Torres che porta il risultato sul 4-0 già nel primo tempo. Nella ripresa per i catalani è ordinaria amministrazione. Foto: twitter Barça L'articolo Liga, il Barça stende il Villarreal con un poker: doppietta di Ansu Fati proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Un Barcellona senza freni quello visto questa sera contro ilalla prima uscita stagionale insotto la guida di Koeman. I blaugrana chiudono con un favolosograzie alladie al rigore di Messi prima dell’autorete di Torres che porta il risultato sul 4-0 già nel primo tempo. Nella ripresa per i catalani è ordinaria amministrazione. Foto: twitter Barça L'articolo, il Barçailcon undiproviene da Alfredo Pedullà.

