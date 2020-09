Liga 2020/2021, Osasuna ko: il Levante vince 3-1 (Di domenica 27 settembre 2020) Prima vittoria stagionale in campionato per il Levante, secondo ko consecutivo per l’Osasuna. Questo il verdetto del lunch match della terza giornata di Liga 2020/2021. Nella cornice dell’Estadio El Sadar di Pamplona il Levante si è imposto col risultato di 3-1 grazie alle reti di Melero, Roger (autore anche di un rigore sbagliato nel secondo tempo) e Morales. Inutile la rete del momentaneo vantaggio dell’Osasuna al 37′ della prima frazione di gioco con Torres. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota tre punti. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Prima vittoria stagionale in campionato per il, secondo ko consecutivo per l’. Questo il verdetto del lunch match della terza giornata di. Nella cornice dell’Estadio El Sadar di Pamplona ilsi è imposto col risultato di 3-1 grazie alle reti di Melero, Roger (autore anche di un rigore sbagliato nel secondo tempo) e Morales. Inutile la rete del momentaneo vantaggio dell’al 37′ della prima frazione di gioco con Torres. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota tre punti.

sportli26181512 : Osasuna-Levante 1-3: Il Levante batte 3-1 il Osasuna al termine di un’ottima rimonta. Nel match valevole per la ter… - cassapronostici : Scommessa pronta Liga mercoledì 30 settembre 2020 - zazoomblog : Osasuna-Levante: formazioni ufficiali quote pronostici. La domenica di Liga inizia da Pamplona - #Osasuna-Levante:… - ilnapolionline : Campionati europei: gli aggiornamenti in Premier, Liga e Ligue 1, Bundes - - Fprime86 : RT @SkySport: Betis-Real Madrid 2-3, decide un rigore di Sergio Ramos. Liga, i risultati del sabato -