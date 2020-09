Licia Troisi si lancia in una nuova avventura (Di domenica 27 settembre 2020) Licia Troisi, regina del fantasy italiano, celebre autrice della trilogia Le cronache del mondo emerso e di numerosi romanzi per ragazzi di enorme successo internazionale, torna con un nuovo progetto. Si chiamerà Strix e sarà una narrazione multimediale: un progetto che nasce in live action e si espande con una miniserie manga prodotta e pubblicata da Edizioni Star Comics, casa editrice di fumetti con la massima esperienza nel mondo nipponico. Il live action basato sul concept di Strix è in fase di sviluppo da parte di Paco Cinematografica – la nota casa di produzione che, tra gli altri, ha prodotto i più recenti film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, la commedia di successo Mio Fratello Rincorre i Dinosauri e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020), regina del fantasy italiano, celebre autrice della trilogia Le cronache del mondo emerso e di numerosi romanzi per ragazzi di enorme successo internazionale, torna con un nuovo progetto. Si chiamerà Strix e sarà una narrazione multimediale: un progetto che nasce in live action e si espande con una miniserie manga prodotta e pubblicata da Edizioni Star Comics, casa editrice di fumetti con la massima esperienza nel mondo nipponico. Il live action basato sul concept di Strix è in fase di sviluppo da parte di Paco Cinematografica – la nota casa di produzione che, tra gli altri, ha prodotto i più recenti film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, la commedia di successo Mio Fratello Rincorre i Dinosauri e ...

