Libero | Campania negligente | il 75% dei multati per mancato rispetto misure Covid è napoletano 

Su Libero la solita solfa contro i campani negligenti. Il pretesto è l'aumento dei contagi nella nostra regione. Il quotidiano scrive dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure anti Covid. "I numeri sono grossi e ancora una volta delineano il ritratto indelebile di una parte d'Italia che non smentisce se stessa. Vedi la Campania, con buona pace del governatore Vincenzo De Luca, che pur brandendo mascherine e sbandierando disciplina da giorni, si aggiudica il primato della negligenza". A supporto della tesi Libero sbandiera i dati Istat. "Dal primo a giovedì 24 settembre, polizia e carabinieri hanno controllato qualcosa come 1.364.808 persone e 163.118 esercizi commerciali. Un universo.

