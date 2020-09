Leicester da impazzire | 5 gol al Manchester City e vetta della classifica FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) E’ il campionato delle sorprese. Non solo l’Everton di Carlo Ancelotti, anche ilvola in Premier League e conquista il terzo successo consecutivo. Dominio in trasferta contro un avversario del calibro del, 2-5 il risultato finale che conferma la superiorità in questa sfida degli ospiti. La gara sembra mettersi in discesa per gli uomini di Guardiola, è Mahrez a siglare l’1-0. La reazione delè da grande squadra, clamorosa la prestazione di Vardy che sigla una tripletta (due gol su calcio di rigore). In rete anche Maddison, a riaprire la partita ci pensa Ake, ancora su calcio di rigore Tielemans fissa il definitivo 2-5.dache sale a 9 punti in, il ...