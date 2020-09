Lei lo tradisce lui si vendica al matrimonio: sull’altare si mette a… una tragedia (Di domenica 27 settembre 2020) “Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre“, parole forti che mettono suspance e fanno battere il cuore a tutti gli sposi pronti davanti all’altare. È il momento che consolida la relazione, l’attimo in cui tutti i ricordi, i pensieri, le paure ritornano alla mente e soprattutto l’ansia che qualcuno abbia qualcosa da svelare. Tra gli occhi vaganti e le risate varie degli invitati, tutti si chiedono cosa accadrebbe se qualcuno si alzasse per dire qualcosa? Se qualcuno volesse avanzare delle pretese sulla sposa o sullo sposo? Questa volta è successo e la voce non proveniva dal pubblico, ma proprio dallo sposo. La vendetta va servita fredda Questo è ciò che è accaduto ad un matrimonio, ed è successo proprio sull’altare: lo sposo ha aspettato il momento ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020) “Chi ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre“, parole forti che mettono suspance e fanno battere il cuore a tutti gli sposi pronti davanti all’altare. È il momento che consolida la relazione, l’attimo in cui tutti i ricordi, i pensieri, le paure ritornano alla mente e soprattutto l’ansia che qualcuno abbia qualcosa da svelare. Tra gli occhi vaganti e le risate varie degli invitati, tutti si chiedono cosa accadrebbe se qualcuno si alzasse per dire qualcosa? Se qualcuno volesse avanzare delle pretese sulla sposa o sullo sposo? Questa volta è successo e la voce non proveniva dal pubblico, ma proprio dallo sposo. La vendetta va servita fredda Questo è ciò che è accaduto ad un, ed è successo proprio sull’altare: lo sposo ha aspettato il momento ...

likeirisheyes : @psycopatyc L’altra/l’altro più che colpa diciamo che non si è comportato bene.. ma se lui ti tradisce , lui ha col… - xshotinthedark : È logico che se il mio ragazzo mi tradisce lo stronzo è lui e sticazzi di chi è la ragazza, MA se la ragazza che ci… - giulianol : @FerroNano @Mirandola59 @Change E un presidente del consiglio che cambia maggioranza non tradisce il suo mandato? S… - _Selenator_001 : @mc_ddonalds che sia colpa del ragazzo è ovvio, ma secondo me è anche una questione di rispetto nei confronti della… - Iightvning : @DEARTAEY0NG se lui tradisce ha la colpa non si può dire che sia tutta dell'altra ragazza ma anche lei ne avrebbe -

Ultime Notizie dalla rete : Lei tradisce Alessandra Amoroso “tradisce” la De Filippi | E’ lei la sua seconda mamma MeteoWeek Inter-Fiorentina 4-3, le pagelle: Sanchez cambia la partita, Ribery è genio puro

Inter-Fiorentina 4-3: 3' Kouamé (F), 46 'p.t. Lautaro Martinez, 52' (aut.) Ceccherini, 57' Castrovilli (F), 63' Chiesa (F), 87' Lukaku, 89' D'Ambrosio Handanovic 6 - Non può nulla sul vantaggio viola, ...

Elisa Longo Borghini, bronzo mondiale a Imola

Elisa Longo Borghini non tradisce mai. La ventottenne di Ornavasso si è messa al collo la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile, piazzandosi terza dietro al tandem olandese composto dalla ...

Inter-Fiorentina 4-3: 3' Kouamé (F), 46 'p.t. Lautaro Martinez, 52' (aut.) Ceccherini, 57' Castrovilli (F), 63' Chiesa (F), 87' Lukaku, 89' D'Ambrosio Handanovic 6 - Non può nulla sul vantaggio viola, ...Elisa Longo Borghini non tradisce mai. La ventottenne di Ornavasso si è messa al collo la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile, piazzandosi terza dietro al tandem olandese composto dalla ...