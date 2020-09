Lega: Salvini, 'anche quest'ultima inchiesta finirà in niente' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Mai visti quattrini, mai chiesti quattrini. Due di queste persone le conosco come persone estremamente corrette. Leggo sui giornali tante sciocchezze, però siccome confido nel lavoro dei giudici, conto che anche quest''inchiesta come tante altre -sui soldi russi, i soldi svizzeri, i soldi a San Marino- finirà in niente, perchè semplicemente questi soldi non ci sono". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell'inchiesta che coinvolge i commercialisti Legati alla Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Mai visti quattrini, mai chiesti quattrini. Due die persone le conosco come persone estremamente corrette. Leggo sui giornali tante sciocchezze, però siccome confido nel lavoro dei giudici, conto che''come tante altre -sui soldi russi, i soldi svizzeri, i soldi a San Marino-; in, perchè semplicementei soldi non ci sono". Lo ha affermato il segretario della, Matteo, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell'che coinvolge i commercialistiti alla

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Settembre: La villa con i fondi della Lega Salvini. 311 - Capezzone : Su @atlanticomag l’opinione di @Musso___: Salvini, la Lega e le opposizioni diffidino dei consigli di Mieli e di ch… - fattoquotidiano : LA VILLA IN SARDEGNA / OPERAZIONE SOSPETTA 311 mila euro del 2x1000 versati al solito Barachetti, usati per un immo… - Silvano05230100 : RT @dukana2: #Lega al #Sud non passa: il progetto di #Salvini è fallito ??????????????????#Suca - Manicomitico : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini nega, ma le inchieste cominciano a pesare. Dall’affaire Savoini alla vicenda Siri. Il camicigate e i tre co… -