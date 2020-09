Lecco, arrestato immigrato tunisino: è un estremista islamico legato all’Isis (Di domenica 27 settembre 2020) Lecco, 27 set – Ennesima storia di connessioni tra terrorismo di matrice islamica e immigrazione. Ci giunge questa volta da Lecco, dove gli agenti della Digos hanno arrestato, eseguendo un ordine di carcerazione di cinque mesi, un tunisino di venticinque anni, ritenuto un soggetto radicalizzato, pericoloso e con collegamenti con l’Isis. Una volta trascorso il periodo di detenzione il tunisino sarà sottoposto a provvedimento di espulsione dal territorio italiano. Nonostante la relativamente giovane età, il tunisino poteva vantare già una discreta fedina penale: tornato in famiglia, a Lomagna (in provincia di Como), da qualche tempo, era stato già oggetto della misura dei domiciliari e di un decreto di espulsione. L’aspetto più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 settembre 2020), 27 set – Ennesima storia di connessioni tra terrorismo di matrice islamica e immigrazione. Ci giunge questa volta da, dove gli agenti della Digos hanno, eseguendo un ordine di carcerazione di cinque mesi, undi venticinque anni, ritenuto un soggetto radicalizzato, pericoloso e con collegamenti con l’Isis. Una volta trascorso il periodo di detenzione ilsarà sottoposto a provvedimento di espulsione dal territorio italiano. Nonostante la relativamente giovane età, ilpoteva vantare già una discreta fedina penale: tornato in famiglia, a Lomagna (in provincia di Como), da qualche tempo, era stato già oggetto della misura dei domiciliari e di un decreto di espulsione. L’aspetto più ...

