LeBron James da favola: i Lakers volano in finale Nba (Di domenica 27 settembre 2020) ORLANDO, Stati Uniti, - I Los Angeles Lakers si sono qualificati, per la 32ª volta nella loro storia, alla finale Nba dopo aver sconfitto i Denver Nuggets , 117-107, e aver così vinto per 4-1 la ...

LeBron James ha sempre tutto sotto controllo, anche quando è in volo. A un certo punto di gara-5 era talmente sicuro dei suoi mezzi da girarsi verso un arbitro per chiedere un fallo mentre era ...

Nba, i Lakers battono i Nuggets e volano in finale

Sono i Los Angeles Lakers di LeBron James la prima squadra a conquistare le Finals Nba 2020. I gialloviola tornano a contendersi l'anello a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione dopo aver ...

LeBron James ha sempre tutto sotto controllo, anche quando è in volo. A un certo punto di gara-5 era talmente sicuro dei suoi mezzi da girarsi verso un arbitro per chiedere un fallo mentre era ...