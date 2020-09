Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani “fenomeni di forte intensità” al Sud (Di domenica 27 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, lunedì 28 settembre, e fino al 3 ottobre. domani al Nord: ancora molte nubi al mattino sul Triveneto con precipitazioni da sparse a diffuse, nevose sui relativi rilievi oltre i 1700-1800 metri; seguirà un miglioramento con ampi rasserenamenti sulle zone pianeggianti. Annuvolamenti consistenti sulla Liguria con deboli piogge associate in assorbimento dal pomeriggio, poco nuvoloso sul restante settentrione. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi sull’isola e sul Lazio. Riduzione da fine giornata; sulle rimanenti zone estesa nuvolosità inizialmente poco ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) L’Aeronauticacomunica lesull’Italia per la giornata di, lunedì 28 settembre, e fino al 3 ottobre.al Nord: ancora molte nubi al mattino sul Triveneto con precipitazioni da sparse a diffuse, nevose sui relativi rilievi oltre i 1700-1800 metri; seguirà un miglioramento con ampi rasserenamenti sulle zone pianeggianti. Annuvolamenti consistenti sulla Liguria con deboli piogge associate in assorbimento dal pomeriggio, poco nuvoloso sul restante settentrione. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi sull’isola e sul Lazio. Riduzione da fine giornata; sulle rimanenti zone estesa nuvolosità inizialmente poco ...

