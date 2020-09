Le parole di Pistocchi contro un tifoso bianconero: «In Cina voi sareste tutti nei campi di correzione. Dal 2006» (Di domenica 27 settembre 2020) C’è chi chiede un intervento di Mediaset. Chi quello dell’ordine dei giornalisti. Quello che è certo è che Maurizio Pistocchi, ex conduttore di Tiki Taka, in uno dei suo ultimi confronti social ha attaccato un tifoso bianconero con queste parole: «In Cina sareste tutti in campi di correzione dal 2006». Già, il riferimento, frutto di ignoranza – chissà -, è proprio a quei campi di internamento della Regione cinese dello Xinjiang dove a partire dal 2016 milioni di persone di etnia uigura sono state incarcerate, torturate e uccise. September 22, 2020 Difficile pensare a uno scivolone. Una parola uscita male in un momento di ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) C’è chi chiede un intervento di Mediaset. Chi quello dell’ordine dei giornalisti. Quello che è certo è che Maurizio, ex conduttore di Tiki Taka, in uno dei suo ultimi confronti social ha attaccato uncon queste: «Inindidal». Già, il riferimento, frutto di ignoranza – chissà -, è proprio a queidi internamento della Regione cinese dello Xinjiang dove a partire dal 2016 milioni di persone di etnia uigura sono state incarcerate, torturate e uccise. September 22, 2020 Difficile pensare a uno scivolone. Una parola uscita male in un momento di ...

MUISCA «C’è chi durante la quarantena è diventato chef, chi si è abbuffato di serie televisive e chi, come me, si è sperimentato come videomaker. Armata di cellulare, cavalletto e parecchio tempo libe ...

Marta Pistocchi esce col singolo Serie: anteprima video

Serie fa parte del mio primo album da cantautrice Toponomastica (in uscita il 2 ottobre su tutte le piattaforme di musica digitale) ed è anche contenuto nell’omonimo spettacolo di teatro canzone comic ...

