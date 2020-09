Lavoro estivo e ferie: quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali? (Di domenica 27 settembre 2020) Lavoro estivo e ferie: quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali? Qui di seguito vogliamo vedere nel dettaglio una questione pratica che molti lavoratori stagionali si potrebbero porre in questo periodo: in ipotesi di Lavoro estivo (ad es. nell’ambito del turismo, ristorazione, hotel, stabilimenti balneari ecc.), il dipendente può legittimamente richiedere – ed ottenere – delle giornate di ferie? Insomma, vedremo di dare una risposta al citato quesito, in modo da capire se al dipendente stagionale, assunto per i mesi estivi, sono concessi dei giorni di riposo, al pari di chi lavora – in modo subordinato – negli altri mesi ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 settembre 2020)per i? Qui di seguito vogliamo vedere nel dettaglio una questione pratica che molti lavoratorisi potrebbero porre in questo periodo: in ipotesi di(ad es. nell’ambito del turismo, ristorazione, hotel, stabilimenti balneari ecc.), il dipendente può legittimamente richiedere – ed ottenere – delle giornate di? Insomma, vedremo di dare una risposta al citato quesito, in modo da capire se al dipendente stagionale, assunto per i mesi estivi, sono concessi dei giorni di riposo, al pari di chi lavora – in modo subordinato – negli altri mesi ...

