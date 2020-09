L’Allieva 3 streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv live e on demand (Di domenica 27 settembre 2020) L’Allieva 3 streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv Da domenica 27 settembre 2020 su Rai 1 va in onda L’Allieva 3, la terza stagione della fortunata serie tv con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che tanto bene (ascolti) ha fatto nelle passate stagioni. Ma dove sarà possibile vedere la fiction L’Allieva 3 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Come detto, per vedere L’Allieva 3 in diretta tv bisogna sintonizzarsi la domenica sera (ore 21,20) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Le puntate saranno quindi visibili in chiaro, gratis. L’Allieva 3 ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) L’Allieva 3tv:latv Da domenica 27 settembre 2020 su Rai 1 va in onda L’Allieva 3, la terza stagione della fortunatatv con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che tanto bene (ascolti) ha fatto nelle passate stagioni. Masarà possibilela fiction L’Allieva 3 in tv e? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Come detto, perL’Allieva 3 intv bisogna sintonizzarsi la domenica sera (ore 21,20) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Le puntate saranno quindi visibili in chiaro, gratis. L’Allieva 3 ...

