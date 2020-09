L’Allieva 3, seconda puntata – Anticipazioni 4 ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) L’Allieva 3 ritorna con la seconda puntata nella prima serata di Rai 1 del 4 ottobre 2020. Verranno trasmessi gli episodi 3 e 4, Il coltello Yanagiba e Stuntgirl. Ancora una volta ritroveremo i due protagonisti alle prese con il loro amore e un’altalena di emozioni. Le Anticipazioni de L’Allieva 3 ci rivelano che ancora una volta l’amore fra Claudio e Alice verrà ostacolato da diverse interferenze. Non ci sarà solo il passato del medico a bussare alla porta, ma anche il suo rivale storico. L’Allieva 3, seconda puntata – Anticipazioni e trama Nell’episodio 3, Alice (Alessandra Mastronardi) manifesta una forte curiosità nei confronti di Giacomo, il fratello di Claudio (Lino Guanciale). Sono agli opposti e i ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020) L’Allieva 3 ritorna con lanella prima serata di Rai 1 del 42020. Verranno trasmessi gli episodi 3 e 4, Il coltello Yanagiba e Stuntgirl. Ancora una volta ritroveremo i due protagonisti alle prese con il loro amore e un’altalena di emozioni. Lede L’Allieva 3 ci rivelano che ancora una volta l’amore fra Claudio e Alice verrà ostacolato da diverse interferenze. Non ci sarà solo il passato del medico a bussare alla porta, ma anche il suo rivale storico. L’Allieva 3,e trama Nell’episodio 3, Alice (Alessandra Mastronardi) manifesta una forte curiosità nei confronti di Giacomo, il fratello di Claudio (Lino Guanciale). Sono agli opposti e i ...

