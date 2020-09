L’Allieva 3 prima puntata: trama e anticipazioni 27 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) L’ALLIEVA 3 prima puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento domenica 27 settembre 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Allieva 3 prima puntata: trama e anticipazioni 27 settembre 2020 L’Allieva 3 prima puntata episodio 1 Arabesque. “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?” È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 27 settembre 2020) L’ALLIEVA 3. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguitodel primo appuntamento domenica 27. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Allieva 327L’Allieva 3episodio 1 Arabesque. “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?” È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, ...

smilebytinivica : Stasera prima puntata dell’Allieva 3 devo assolutamente tornare a casa in tempo perché non posso perdermela per nie… - SMSNEWSOFFICIAL : “L’Allieva 3” da domenica in prima serata su Rai1 - DardiValentina : RT @lodomyheaven_: OGGI Ho visto per la prima volta l’allieva un pò più di un mese fa ma malgrado questo è riuscita a darmi così tanto in c… - zazoomblog : Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi intervista L’Allieva 3 stasera in tv la prima puntata - #Guanciale… - zazoomblog : L’ALLIEVA 3 anticipazioni prima puntata di domenica 27 settembre - #L’ALLIEVA #anticipazioni #prima -