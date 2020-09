L’Allieva 3 | le anticipazioni della prima puntata foto e video

Leggi su blogo

(Di domenica 27 settembre 2020) Neanche il Covid-19 ha fermato la storia d’amore tra i protagonisti de L’Allieva 3: la terza stagione, in onda da oggi, 27 settembre 2020, alle 21:25 su Raiuno con la, era infatti in produzione quando il lockdown si è abbattuto sul nostro Paese. A giugno, però, la serie targata Endemol Shine Italy e Rai Fiction è tornata sul set per completare il proprio lavoro. Il risultato sono dodici nuovi episodi, in sei prime serate, su cui Raiuno punta molto, tant’è che ne ha anticipato la messa in onda da novembre a settembre. D’altra parte, le replicheseconda stagione, trasmesse lavera scorsa, hanno ottenuto ascolti eccellenti, segno che il pubblico è molto affezionato alle vicende tratte dai libri di Alessia Gazzola. Ora è finalmente ...