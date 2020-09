L’Allieva 3 – Anticipazioni e trame nuovi episodi

Leggi su giornal

(Di domenica 27 settembre 2020) L’Allieva 3 sbarca su Rai 1 nella prima serata di oggi, 27 settembre 2020. La terza stagione della fiction con Lino Guanciale prepara il terreno per regalarci emozioni e sorrisi grazie ai. La prima puntata sarà composta dai primi due, Arabesque e Un po’ di follia in primavera. Lede L’Allieva 3 ci confermano le nozze fra Claudio e Alice. O almeno la proposta di matrimonio del primo, pronto a fare quel grande passo che i telespettatori attendono ormai da tempo. Siamo sicuri che non succederà qualcosa che rovinerà i piani al medico? Negli altriPrima di assistere al debutto de L’Allieva 3, possiamo dare uno sguardo veloce a ciò che succederà nel corso della terza stagione. L’arrivo di Giacomo, il ...