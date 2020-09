La vittoria di Emiliano blinda la Puglia (Di domenica 27 settembre 2020) E tuttavia, leggo in quel 30% di elettori che hanno scritto No sulla scheda una serie di ragioni non folli poste a presidio di valori costituzionalmente garantiti che rischiano di essere compromessi ... Leggi su manfredonianews (Di domenica 27 settembre 2020) E tuttavia, leggo in quel 30% di elettori che hanno scritto No sulla scheda una serie di ragioni non folli poste a presidio di valori costituzionalmente garantiti che rischiano di essere compromessi ...

immediatonet : ??Panzerotti, fave e cicorie: l’#Emiliano di #Crozza è esilarante. L’imitazione del governatore dopo la vittoria all… - CorriereOfanto : Il commento del sindaco Lodispoto al successo elettorale di Emiliano e Caracciolo: «Uno stimolo per lavorare ancora… - ALisimberti : RT @laperlaneranera: @Maxkent55 Spiegata la vittoria di Michele Emiliano e Vincenzo De Luca? Il Trucco c'è ma è Legale Con tutte quelle lis… - Highlan37740738 : Emiliano è inviso ai piani alti del PD, Italia Viva e grillini hanno presentato candidature concorrenti: non dico c… - IBadaracco : RT @laperlaneranera: Spiegata la vittoria di Michele Emiliano e Vincenzo De Luca? Il Trucco c'è ma è Legale Con tutte quelle liste; per l'e… -