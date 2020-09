La Svizzera boccia la proposta anti-immigrazione (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - GINEVRA, 27 SET - Gli elettori svizzeri avrebbero respinto oggi l'iniziativa della destra sovranista per porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Ue. Lo indicano le prime ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - GINEVRA, 27 SET - Gli elettori svizzeri avrebbero respinto oggi l'iniziativa della destra sovranista per porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Ue. Lo indicano le prime ...

Secondo i sondaggi gli elettori svizzeri hanno respinto con un netto margine del 63 contro 37% la proposta di abrogare l’accordo con l'Unione Europea che permette la libera circolazione delle persone ...

Secondo i sondaggi gli elettori svizzeri hanno respinto con un netto margine del 63 contro 37% la proposta di abrogare l'accordo con l'Unione Europea che permette la libera circolazione delle persone. Gli elettori svizzeri avrebbero respinto oggi l'iniziativa della destra sovranista per porre fine alla libera circolazione delle persone con l'Ue.