La storia degli arretrati di Tridico (Di domenica 27 settembre 2020) Pasquale Tridico non avrà gli arretati relativi all’aumento del suo stipendio. Mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni, il M5S parla di caso gonfiato ad arte e Conte dice che non ne sapeva nulla i 100mila euro di arretati che il presidente Inps avrebbe dovuto incassare sono saltati. Come è andata la storia? Spiega il Corriere: Il decreto Catalfo-Gualtieri disciplinava anche gli emolumenti per la vicepresidente (40 mila euro, ma poiché Maria Luisa Gnecchi è pensionata svolge l’incarico gratuitamente) e per i tre consiglieri di amministrazione (23 mila euro, ma uno, Rosario De Luca, ha rinunciato al compenso) nominati con la riforma della governance che ha reintrodotto nell’Inps, accanto al presidente, il cda appunto. Gli stessi emolumenti venivano previsti per i vertici dell’Inail, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Pasqualenon avrà gli arretati relativi all’aumento del suo stipendio. Mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni, il M5S parla di caso gonfiato ad arte e Conte dice che non ne sapeva nulla i 100mila euro di arretati che il presidente Inps avrebbe dovuto incassare sono saltati. Come è andata la? Spiega il Corriere: Il decreto Catalfo-Gualtieri disciplinava anche gli emolumenti per la vicepresidente (40 mila euro, ma poiché Maria Luisa Gnecchi è pensionata svolge l’incarico gratuitamente) e per i tre consiglieri di amministrazione (23 mila euro, ma uno, Rosario De Luca, ha rinunciato al compenso) nominati con la riforma della governance che ha reintrodotto nell’Inps, accanto al presidente, il cda appunto. Gli stessi emolumenti venivano previsti per i vertici dell’Inail, ...

marattin : Confesso di non capire l’alternativa tra riapertura (parziale, controllata e in piena sicurezza) degli stadi e magg… - ZZiliani : Come per il rosso Juve, la colpa è del Covid. Non c’entra il disgusto degli abbonati che da 10 anni si sentono racc… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi ad Hamlet John Coltrane, sassofonista e compositore statunitense. Tra i più grandi sassofonisti del… - gjscco : RT @RobertoMerlino1: Lunedì sera, tutti a guardare Report su Rai3, per capire dove sono finiti i soldi degli italiani... La storia della vi… - mazzanti_giu : Non é solo vergognoso ma preoccupante, le conquiste della storia vengono cancellate dai ricchi che oggi possono met… -

Ultime Notizie dalla rete : storia degli Storia e sconcezze delle preferenze L'HuffPost La storia degli arretrati di Tridico

Pasquale Tridico non avrà gli arretati relativi all’aumento del suo stipendio. Mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni, il M5S parla di caso gonfiato ad arte e Conte dice che non ne sapeva nu ...

Figlie di Lauro. Convegno di palazzo Antignano. Dal Volturno all'Italia. La data è quella del primo di ottobre del 1860.

Dal Volturno all'Italia. La data è quella del primo di ottobre del 1860. Un giorno epocale per la storia del Risorgimento Italiano, momento chiave, per l'appunto, perché l’esercito di Francesco II, al ...

Pasquale Tridico non avrà gli arretati relativi all’aumento del suo stipendio. Mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni, il M5S parla di caso gonfiato ad arte e Conte dice che non ne sapeva nu ...Dal Volturno all'Italia. La data è quella del primo di ottobre del 1860. Un giorno epocale per la storia del Risorgimento Italiano, momento chiave, per l'appunto, perché l’esercito di Francesco II, al ...