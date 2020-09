La situazione in Francia peggiora, due premi Nobel consigliano il Lockdown per salvare il natale (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente dell’ordine nazionale dei medici francese parla senza peli sulla lingua, “se non cambia nulla dobbiamo aspettarci un’epidemia generalizzata che durerà per mesi”. Lo scenario delicato da Patrick Bouet non è rassicurante, lo stesso infatti precisa che la seconda ondata di Covid-19 sta arrivando più in fretta di quanto teorizzato dagli esperti di tutto il mondo. La Francia infatti sta vivendo un periodo di forte apprensione, attualmente sul territorio francese il bilancio è piuttosto serio si parla di 14 mila 412 nuovi casi e 39 morti in sole 24 ore. Purtroppo secondo molti esperti le misure prese in questi giorni, ovvero la chiusura dei ristoranti bar ecc a Marsiglia, zona dichiarata come di allerta massima, e la chiusura di tutte le palestre a Parigi, zona di allerta rafforzata, possano non essere ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente dell’ordine nazionale dei medici francese parla senza peli sulla lingua, “se non cambia nulla dobbiamo aspettarci un’epidemia generalizzata che durerà per mesi”. Lo scenario delicato da Patrick Bouet non è rassicurante, lo stesso infatti precisa che la seconda ondata di Covid-19 sta arrivando più in fretta di quanto teorizzato dagli esperti di tutto il mondo. Lainfatti sta vivendo un periodo di forte apprensione, attualmente sul territorio francese il bilancio è piuttosto serio si parla di 14 mila 412 nuovi casi e 39 morti in sole 24 ore. Purtroppo secondo molti esperti le misure prese in questi giorni, ovvero la chiusura dei ristoranti bar ecc a Marsiglia, zona dichiarata come di allerta massima, e la chiusura di tutte le palestre a Parigi, zona di allerta rafforzata, possano non essere ...

