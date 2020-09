La provocazione di Trump: Biden deve fare il test antidoping prima del confronto tv (Di domenica 27 settembre 2020) Volgare e provocatore: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto oggi al suo avversario democratico nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden di sottoporsi a un test antidoping prima o dopo ... Leggi su globalist (Di domenica 27 settembre 2020) Volgare e provocatore: il presidente degli Stati Uniti Donaldha chiesto oggi al suo avversario democratico nella corsa alla Casa Bianca Joedi sottoporsi a uno dopo ...

"La sua performance durante i dibattiti è stata senza pari come mai prima d'ora, per usare un eufemismo. Solo la droga potrebbe aver causato queste discrepanze???", ha twittato il miliardario ...

Il presidente torna a provocare il rivale democratico. Che martedì lo sfiderà nel primo dei dibattiti per le presidenziali ...

