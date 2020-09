La Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo: martedì il rito religioso (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Martedì 29 settembre venturo, alle ore 10,30, presso la Chiesa Cattedrale di Sant’Antonino Martire di Sant’Angelo dei Lombardi, Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, officerà il rito religioso della Santa Messa in occasione della celebrazione del Santo Patrono della Polizia di Stato – San Michele Arcangelo. All’evento che rappresenta un importante appuntamento, nonché un tangibile momento di unione per tutto il personale della Polizia di Stato, parteciperanno le massime autorità civili, militari della Provincia di Avellino, una rappresentanza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Martedì 29 settembre venturo, alle ore 10,30, presso la Chiesa Cattedrale di Sant’Antonino Martire di Sant’Angelo dei Lombardi, Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, officerà ildella Santa Messa in occasione dellazione del Santo Patrono delladi– San. All’evento che rappresenta un importante appuntamento, nonché un tangibile momento di unione per tutto il personale delladi, parteciperanno le massime autorità civili, militari della Provincia di Avellino, una rappresentanza ...

amnestyitalia : 15 anni fa il tifoso del Brescia Paolo Scaroni è stato vittima di una violenta aggressione ad opera di un reparto d… - lauraboldrini : Il 25 settembre 2005, a #Ferrara, durante un controllo di polizia, veniva ucciso #FedericoAldrovandi. Il mio pens… - 6000sardine : #FedericoAldrovandi era un ragazzo di 18 anni con tutto il suo futuro davanti. Ma 15 anni fa a seguito di un contro… - RosPalumbo : @poliziadistato Inutile eguagliare il vostro grande impegno vanificato sempre dallo Stato...ma se cortesemente potr… - luccozza : @CamillaPerosa Non ho capito perché poi sia salita la polizia a bordo, credo per i rimborsi o per verificare che no… -