La nostra società non è ancora matura per accettare l’omosessualità. Ci vuole altra immissione di cultura (Di domenica 27 settembre 2020) Capita ogni giorno ovunque nel paese. Un tempo si deridevano, adesso si massacrano di botte. Qualcuno muore. È la violenza a caratterizzare la società, complice un ritorno diffuso di analfabetismo. Sono sconsigliate alle coppie gay effusioni plateali. È inutile sfidare l’ignoranza invocando la legittima libertà di amare. In un momento di tale degrado sociale meglio non provocare reazioni. Finché non si raggiunge un livello di civiltà adeguato si suggerisce prudenza e saggezza. La vita è appesa a un filo. Facciamo in modo che non venga reciso:Un giorno verrà l’amore lecito in pubblico. Meglio che alla Consulta e al Quirinale, Mattarella sarebbe il personaggio saggio e competente che manca in politica Ormai nessuno più sa fare politica. Solo ignoranti e presuntuosi che non hanno dubbi. La borghesia è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Capita ogni giorno ovunque nel paese. Un tempo si deridevano, adesso si massacrano di botte. Qualcuno muore. È la violenza a caratterizzare la società, complice un ritorno diffuso di analfabetismo. Sono sconsigliate alle coppie gay effusioni plateali. È inutile sfidare l’ignoranza invocando la legittima libertà di amare. In un momento di tale degrado sociale meglio non provocare reazioni. Finché non si raggiunge un livello di civiltà adeguato si suggerisce prudenza e saggezza. La vita è appesa a un filo. Facciamo in modo che non venga reciso:Un giorno verrà l’amore lecito in pubblico. Meglio che alla Consulta e al Quirinale, Mattarella sarebbe il personaggio saggio e competente che manca in politica Ormai nessuno più sa fare politica. Solo ignoranti e presuntuosi che non hanno dubbi. La borghesia è ...

rulajebreal : Chi tollera l’odio sul web mette in pericolo la nostra società. “Anche le parole possono uccidere. Hanno fatto mal… - Roberto_Fico : La mia solidarietà a @mariaederaM5S per gli insulti e le offese che ha ricevuto. Non può esserci spazio per un lin… - StefanoFeltri : Chi tollera l’odio sul web mette in pericolo la nostra società - OnLineFog : @Clodo76 @panigotto Però mettono le mani avanti... --------- 'Nonostante la nostra società adotti misure idonee per… - AdolfoSalsi : RT @rulajebreal: Chi tollera l’odio sul web mette in pericolo la nostra società. “Anche le parole possono uccidere. Hanno fatto male a me,… -

Ultime Notizie dalla rete : nostra società Falsa (ri)partenza del Frosinone. L'Empoli espugna lo "Stirpe" ciociariaoggi.it